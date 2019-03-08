18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4658
  • 6,1349
  • 227.186
  • 101.559
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Güney Kore Devlet Başkanı Moon kabinede değişikliğe gidiyor

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, kabinesinde bazı bakanları değiştirme kararı aldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yonhap'ta yer alan habere göre, Devlet Başkanlığı Sarayı "Cheong Wa Dae" (Mavi Ev) Sözcüsü Kim Eui-keum, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ulusal Birleşme Kore Enstitüsü Başkanı Kim Yeon-chul'un, Kuzey Kore ile ilişkilerden sorumlu Birleşme Bakanı adayı olarak belirlendiğini söyledi.

Sözcü Kim, Koreler arası ilişkiler konusunda uzman olan Kim Yeon-chul'un Birleşme Bakanlığı için doğru bir aday olduğunu ifade etti.

Devlet Başkanı Moon'un kabinesinde içişleri, ulaştırma, kültür, spor, balıkçılık ve bilim bakanlarının da değişmesi bekleniyor.

Moon'un yeni bakan adaylarının Ulusal Meclis tarafından onaylanması gerekiyor.

Moon'un hükümetinde en son 2018'de değişikliğe gidilmiş ve 5 bakan değişmişti.

Devrim Erbil: Minyatürler, Batı´nın büyük yağlı boya tablolarıyla boy ölçüşecek değerdedir

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bedelli askerlik ücreti bugün itibariyle 31 bin 343 TL olacak

Bedelli askerlik ücreti bugün itibariyle 31 bin 343 TL olacak

Pakistan sınırında Hindistan'a ait bir Mig-21 savaş jeti düştü

Pakistan sınırında Hindistan'a ait bir Mig-21 savaş jeti düştü

Bakan Akar açıkladı! Zorunlu askerlik düşüyor

Bakan Akar açıkladı! Zorunlu askerlik düşüyor

4 PKK'lı terörist Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu

4 PKK'lı terörist Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu

'Bugün itibariyle TSK ve Rusya'nın devriyesi başlayacak'

'Bugün itibariyle TSK ve Rusya'nın devriyesi başlayacak'

'İstanbul'un derdini asgariye indirecek proje elimde'

'İstanbul'un derdini asgariye indirecek proje elimde'

'Millet bilse CHP’ye oy vermez'

'Millet bilse CHP’ye oy vermez'

CHP'de büyük panik: AK Parti 'Banko'

CHP'de büyük panik: AK Parti 'Banko'
 

POPÜLER HABERLER

Devrim Erbil: Minyatürler, Batı´nın büyük yağlı boya tablolarıyla boy ölçüşecek değerdedir

Devrim Erbil: Minyatürler, Batı´nın büyük yağlı boya tablolarıyla boy ölçüşecek değerdedir

İşte yeni askerlik sisteminin tüm detayları

İşte yeni askerlik sisteminin tüm detayları

Ortalık savaş alanına döndü, 15 ev hasar gördü

Ortalık savaş alanına döndü, 15 ev hasar gördü

2 yaşında fark edildi, 16 yaşında dünya onu konuşuyor

2 yaşında fark edildi, 16 yaşında dünya onu konuşuyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA