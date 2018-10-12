Güney Kore Devlet Başkanı Moon: Kuzey Kore tamamıyla nükleer silahlardan arınma konusunda söz verdi

BBC'ye konuşan Moon, "Kuzey Kore tamamıyla nükleer silahlardan arınma konusunda söz verdi ve ekonomik kalkınma için nükleer silahlardan vazgeçeceğini ifade etti." dedi.

Moon, nükleer silahlardan arınmanın sadece nükleer testler yapmama değil, aynı zamanda mevcut nükleer silah ve materyallerden vazgeçme anlamına geldiğini söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile tam olarak ne zaman ve nasıl nükleer silahlardan vazgeçeceği konusunu görüşmediklerini dile getiren Moon, bu konunun Kuzey Kore ve ABD arasında görüşülmesi gerektiğini kaydetti.

Moon, Kore Yarımadası'nda savaşın resmi olarak sona erdiğinin açıklanması konusunun ABD tarafıyla görüşüldüğünü ve en yakın zamanda ilan edilmesi konusunda hemfikir olduklarını vurguladı.

Geçen ay Pyongyang'da halka hitabından önce oldukça gergin olduğunu belirten Moon, Kuzey Kore lideri Kim'in konuşmayla ilgili herhangi bir sınırlama getirmediğini söyledi. Moon, "Kim konuşmamda neler söyleyeceğimi sormadı bile. Bu Kuzey Kore'de bir şeylerin değiştiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Ancak ilerleyen haftalarda iki ülke arasındaki diplomasi havası bozulmaya başlamış, ABD tarafı Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçmemekle suçlamıştı.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 1953 yılında imzalanan ateşkes ile savaş sona ermiş olsa da barış anlaşması imzalanmadığı için savaşın teknik olarak halen sürdüğü kabul ediliyor.