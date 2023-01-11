Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'dan Kuzey Kore'ye ''nükleer ihtiras'' eleştirisi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin füze denemeleri ve artan nükleer ihtirasının "ciddi bir tehdit" oluşturduğunu belirtti.

Yoon, Güney Kore'nin başkenti Seul'de Associated Press ajansına değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kore'nin füze denemeleri, artan nükleer ihtirası ve diğer provokatif eylemlerinin ciddi bir tehdit oluşturduğunu kaydeden Yoon, bu tehdidin, tehlikeli bir yanlış hesaplamaya yol açabilecek ve daha geniş bir çatışmayı ateşleyebilecek nitelikte olduğuna dikkati çekti.

Yoon, Kuzey Kore'nin neden olduğu tehlikeli duruma karşı koymak için ABD ve Japonya ile güvenlik alanında daha yakın işbirliği kurulması çağrısını yineledi.

Yanlış hesaplamanın tarihte birçok kez ciddi savaşlara yol açtığını gördüklerini vurgulayan Yoon, Kuzey Kore'nin artan nükleer cephaneliğinin ABD, Güney Kore ve Japonya için doğrudan tehdit olduğunu da kaydetti.

Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin yasa dışı provokasyonlarının yalnızca, ülkesinin güvenlikle ilgili müdahale kapasitesini artırma ve ABD-Japonya ile olan güvenlik işbirliğini daha da güçlendirmekle sonlanabileceğini dile getirdi.

Ülkenin Chosun Ilbo gazetesine 2 Ocak'ta verdiği demeçte kullandığı "ABD ile ortak planlama ve nükleer kapasite açısından ortak tatbikatlar hakkında görüşme halindeyiz. ABD de bu konuda oldukça olumlu." ifadeleri sorulan Yoon, tatbikat planının, masa üstü tatbikatlar ve bilgisayar simülasyonu içerdiğini ve konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğü bilgisini verdi.

Yoon, Kuzey Kore'nin nükleer tehdidine maruz kalan ABD ve Güney Kore'nin işbirliği yapmasını doğru bulduğunu yineledi.

Kuzey Kore ile aralarındaki müzakereleri ele alan Yoon, siyasi olarak suistimal edilen görüşmelerde Pyongyang yönetiminin nükleer programının ortadan kaldırılmasında başarısız olunduğunu dile getirdi.

Yoon, Kuzey Kore'nin ülkesiyle tüm iletişim kanallarının kestiğini sözlerine ekledi.