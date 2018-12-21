Güney Kore gemisi Japonya uçağına radar kilitledi

Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya, Cuma günü gazetecilere açıklamada bulundu. Bir Kore savaş gemisinin, atış radarını Perşembe öğleden sonra Japon Denizi üzerinde Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne bağlı bir devriye uçağına kilitlediğini söyleyen Iwaya, olayın istenmeyen sonuçlara yol açabilecek son derece tehlikeli bir eylem olduğunu belirtti. Iwaya, hükümetin Güney Kore'den olayın tekrarlanmaması için önlem almasını isteyerek olayı protesto ettiğini de sözlerine ekledi.

Benzer olay Çin ile yaşanmıştı

Şubat 2013'te, bir Çin savaş gemisi, Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku adalarının 100 kilometre kuzeyinde Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne bağlı bir gemiye radarını kilitlemişti. Bunu tehlikeli bir eylem olarak nitelendiren Japonya, olayı protesto etmişti. Kıdemli Savunma Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, son yaşanan olay ise Güney Kore’nin dahil olduğu ilk benzer tehdit.

Ne anlama geliyor?

Radar kilitlemek, uçaktan uçağa ya da sabit bir noktadan hareket halindeki bir uçağa ateş açılmadan önce, vurulması planlanan hedefin radarda belirlenerek, uygun atış pozisyonu bulunana kadar radarın o hedefe kilitlenmesi anlamına geliyor.