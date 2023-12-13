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Dünya

Güney Kore ile Hollanda anlaştı

Güney Kore ve Hollanda'nın yarı iletkenler, savunma ve silah sanayii alanlarında ortaklık kurmaya karar verdiği bildirildi.

AA13 Aralık 2023 Çarşamba 17:05 - Güncelleme:
Güney Kore ile Hollanda anlaştı
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Yonhap'ın haberine göre, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile Hollanda'nın Lahey kentinde bir araya geldi.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, tarafların yarı iletkenler, savunma ve silah sanayii alanlarında işbirliği yapma konusunda anlaştığı belirtildi.

Açıklamada, iki ülkenin ayrıca "stratejik ortaklıklarını" geliştirmek amacıyla iki yılda bir 2+2 dışişleri ve sanayi bakanları diyaloğu kurmayı kabul ettiği aktarıldı.

Güney Kore ve Hollanda'nın ikili işbirliğini artırmak için ticaret ve kültür alanlarında da işbirliğini geliştirmeyi hedeflediği aktarılan açıklamada, Güney Kore'nin Almanya ve Hollanda öncülüğünde 2025'te düzenlenmesi planlanan "Avrupa'nın en büyük savunma tatbikatına" katılmayı değerlendirildiği kaydedildi.

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