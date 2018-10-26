Güney Kore ile Kuzey Kore arasında general düzeyinde görüşme

Yonhap ajansının Güney Kore Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Güney Kore ve Kuzey Kore askeri heyetleri, sınırdaki gerginliği azaltmak ve muhtemel kazaların önüne geçmek için varılan anlaşmanın hayata geçirilmesine ilişkin görüşmeler yapmak üzere iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde buluştu.

General düzeyinde gerçekleştirilen görüşmede heyetlere, Güney Kore'den Tümgeneral Kim Do-gyun ile Kuzey Kore'den Korgeneral An Ik-san başkanlık etti.

Tümgeneral Kim, başlangıçta yaptığı konuşmasında, Güney Kore, Kuzey Kore ve BM gücünün, Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) Ortak Güvenlik Alanı'nda (JMA) silahsızlandırma sürecini tamamlamasına değinerek "bunun geçmişte akla gelmeyeceğini" söyledi.

Kim, "Buraya en son geldiğimde gördüklerimle kıyaslandığında belirgin değişiklikler olduğunu gördüm ve Ortak Güvenlik Alanı'nın silahsızlandırılması için atılan adımların pratikte ilerleme kaydettiğini gözlerimle görmekten mutluluk duyuyorum." dedi.

Korgeneral An, iki Kore ordusunun da barış çabalarına katkı sağladığına dikkati çekerek, bu durumdan "gurur duyduğunu" ifade etti.

Yakın zaman öncesine kadar, iki Kore'nin askeri kuvvetlerinin birbirine silah doğrulttuğunu hatırlatan An, "Ancak askerlerin, liderlerimizin isteklerini yerine getirerek, halklarımızın ideolojisini gerçekleştirme çabalarının ön saflarında olmasından mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore ve BM komutası ile Koreler arasında, gerilimi azaltma, istenmeyen çatışmaları önleme ve ortak güveni inşa etme amacıyla varılan mutabakat çerçevesinde DMZ'de Ortak Güvenlik Alanı'ndaki nöbet noktalarını, silahlı askerleri ve ateşli silahları geri çekme çalışmasının sona erdiğini açıklamıştı.

Koreler arası yakınlaşma

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

İki lider eylül ayında Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim, ortak bildiri yayınlamıştı. Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

Ayrıca ortak bildiride, Kuzey Kore ve Güney Kore'nin uluslararası spor organizasyonlarına birlikte katılmaya devam edecekleri ve 2032 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma konusunda birlikte çalışacakları ifade edilmiş, iki ülkenin Panmunjom sınır köyündeki ortak güvenlik bölgesinin mayınlardan temizlenmesi ve sınır muhafızlarının kaldırılması konusunda da mutabakata vardığı kaydedilmişti.