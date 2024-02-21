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Dünya

Güney Kore, istifa eden yaklaşık 9 bin doktorun görevlerine geri dönmesi talimatı verdi

Güney Kore'de hükümet, tıp fakültesi öğrencilerinin sayısının artırılması girişimini protesto etmek amacıyla istifalarını sunan 9 bine yakın doktorun görevlerine geri dönmesi talimatı verdi.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 11:04 - Güncelleme:
Güney Kore, istifa eden yaklaşık 9 bin doktorun görevlerine geri dönmesi talimatı verdi
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Yonhap'ın haberine göre, Sağlık ve Refah Bakanı İkinci Yardımcısı Park Min-soo, basına yaptığı açıklamada, dün gece itibarıyla ülkedeki 13 bin stajyer doktordan 8 bin 820'sinin istifasını sunduğunu, bunların 7 bin 810'unun görev yerlerini terk ettiğini belirtti.

İstifaların hiçbirinin kabul edilmediğini aktaran Park, hükümetin doktorların işe geri dönmeleri için resmi talimat yayımladığını duyurdu.

Park, "Tıbbi personelin temel sorumluluğu, insanların hayatı ve sağlığıyla ilgilenmektir. Bir kez daha belirtmek istiyorum, bunu tehdit eden hiçbir kolektif eylem meşrulaştırılamaz." ifadesini kullandı.

Hükümetin, doktor ve diğer tıbbi personelin göreve geri dönme talimatına uymayan personel hakkında işlem başlatabileceğini kaydeden Park, görev yerlerini terk eden doktorlara "diyalog" çağrısında bulundu.

STAJYER DOKTORLAR, TALİMATIN GERİ ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ

Stajyer doktorlar da hükümetin söz konusu talimatla kendilerine gözdağı vermeyi amaçladığını söyleyerek, talimatın geri çekilmesini istedi.

Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada da konuyla ilgili 58 şikayet alındığı bildirildi.

Hükümet, protestolara karşın askeri hastaneleri kamuya açarken, kamuya ait hastanelerde çalışma saatlerini artırdı, acillerin de 7/24 çalışmasına karar verdi.

Güney Kore'deki tıbbi kanunlara göre, hükümet, kamu sağlığı konusunda kaygı duyulacak bir durum varsa doktorlar ve diğer tıbbi personelin göreve geri dönmesi talimatı yayımlayabiliyor.

Talimata uymayan personel, 3 yıla kadar hapis ya da yaklaşık 696 milyar Türk lirası para cezasının yanı sıra tıp lisanslarının feshiyle karşı karşıya kalabiliyor.

TIP ÖĞRENCİLERİNİN SAYISINDA ARTIŞ

Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin eksikliği sebebiyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine ülkedeki yüzlerce doktor, başta başkent Seul olmak üzere birçok şehirde, hükümetin planına karşı "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesinin bozulacağı" gerekçesiyle protesto düzenlemişti.

Dünyanın en düşük doğum oranlarına sahip Güney Kore, hızla yaşlanan toplum nedeniyle tıbbi hizmetlere talebin artmasına rağmen gelişmiş ülkeler içerisinde nüfusa oranla en düşük doktor sayısına sahip olanlar arasında yer alıyor.

Ülkede 13 bine yakını stajyer, 140 binden fazla doktor bulunuyor.

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