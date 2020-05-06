Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim ameliyat geçirmedi

AA 06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:29 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:33

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, NIS, Kuzey Kore lideri Kim hakkında ortaya atılan kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğu iddialarının gerçek olmadığını bildirdi.

NIS yetkilileri tarafından milletvekillerine yapılan bilgilendirmede, Kim'in yılbaşından bu yana 17 kez halk karşısına çıktığı belirtilirken, bunun geçen yıla göre yüzde 66 daha az olduğuna dikkati çekildi.

Kim'in kalbiyle ilgili herhangi bir sağlık sorunu olmadığı vurgulanarak, uzmanların hafif bir tıbbi tedavide bile iyileşmenin 4-5 hafta alacağına dair görüşleri paylaşıldı.

Bilgilendirmede, "Kim halkın karşısına çıkmasa da her zamanki gibi devlet işlerini yönetiyor." ifadesi kullanıldı.

- Çin ile sınırını kapatan Kuzey Kore ekonomik zorluklar yaşıyor

Öte yandan bilgilendirmede, Kuzey Kore'ye, ocak ayında sınırını kapatmadan önce Çin'den geçiş yapıldığı anımsatılarak Kuzey'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olabileceği uyarısında bulunuldu.

Çin ile sınırların kapatılmasından bu yana Kuzey Kore'de ekonomik zorlukların arttığı da ortaya kondu.

- Kuzey Kore liderinin sağlığı hakkındaki iddialar

Son haftalarda, Kim hakkında sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

İddiaların ardından Kim'in, başkent Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğraf ve videoları yayımlanmıştı.

Kim'in ortaya çıkması, hakkındaki spekülasyonları sonlandırırken, bazı yorumcular, Kim'in yürüyüşünde bir tuhaflık olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.