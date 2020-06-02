IHA 02 Haziran 2020 Salı 13:11 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 13:19

Japonya’yı yüksek teknoloji ürünü malzemelerin ihracatında uygulamaya başladığı sıkı ticari tedbirler ile ilgili tutumunu netleştirmeye çağıran Güney Kore’nin, daha önce müzakere umuduyla DTÖ gündeminden geri çektiği şikayet sürecini yeniden başlatmaya hazırlandığı öğrenildi. Ülkenin ticaret yasalarındaki revizyonların Haziran ayında yürürlüğe gireceğini ve ihracat kontrol programlarında görevli personelin artırıldığını hatırlatarak Japonya’ya geçtiğimiz pazara dek süre veren Güney Kore hükümetinin, süreçte gelişme kaydedilememesi nedeniyle DTÖ kartını yeniden kullanmayı planladığı ifade edildi.

TİCARET SAVAŞI



2019 Temmuz’unun başında Japonya’nın, Güney Kore’ye satılan yüksek teknoloji ürünü malzemelere yönelik ihracat tedbirlerini sıkılaştırma kararı, iki ülke arasında gerilime neden olmuş, Japonya kararın gerekçesini "güvenlik" olarak açıklamıştı. Güney Kore ise uygulamanın DTÖ kurallarını ihlal ettiğini iddia ederek konuyu DTÖ gündemine taşımıştı.

İLİŞKİLER GERİLDİ



Güney Kore gerilen ilişkiler nedeniyle iki ülke arasında istihbarat paylaşımına olanak tanıyan ve 23 Kasım’da süresi dolan Askeri Bilgilerin Genel Güvenliği Anlaşması’nı (GSOMIA) yenilememe kararı almış, karardan üzüntü duyulduğunu açıklayan ABD’nin ara buluculuğuyla GSOMIA’ya şartlı devam kararı verilmişti.

MÜZAKERELERE DEVAM KARARI



Güney Kore daha sonra diyaloğa devam edildiği sürece DTÖ bünyesindeki Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması’na başvuru sürecinin durdurulacağını açıklamış, GSOMIA’yı yenilemeye dair verilen karardan ise vazgeçme hakkının saklı tutulduğunu hatırlatmıştı. Süreçte Japonya’nın ihracat kontrolleri ve Seul’ü güvenilir ticaret ortakları listesinden çıkarma konularındaki tutumunun belirleyici olacağı kaydedilmişti. Son olarak, Güney Kore’nin konu hakkındaki tutumunu gözden geçirmesi için Japonya’ya geçtiğimiz pazar gününe dek süre verdiği kamuoyuna yansımıştı.