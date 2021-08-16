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Dünya

Güney Kore, Kabil Büyükelçiliğini geçici olarak kapattı

Güney Kore, Taliban'ın Afganistan'da başkent Kabil'e ulaşması üzerine büyükelçiliğini geçici olarak kapatma kararı aldı.

AA16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:18 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:19
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kabil Büyükelçiliğini geçici olarak kapattıklarını ve diplomatik personelin çoğunu Orta Doğu'daki bir ülkeye tahliye ettiklerini bildirdi.

Öte yandan, açıklamada Güney Kore'nin Kabil Büyükelçisi dahil birkaç diplomatik personel ve bir Kore vatandaşının, ülkede güvenli bir yerde kalmaya devam ettiği ve tahliye edilmek üzere olduğu belirtildi.

- TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşmada yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirilmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahallelere girmeye başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devretme çağrıları yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban kenti tümüyle kontrolüne almaya başladı.

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