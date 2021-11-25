İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2021 Perşembe / 20 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,0282
  • EURO
    13,5174
  • ALTIN
    692.096
  • BIST100
    1820.3
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Kore köpek etini yasaklamaya hazırlanıyor
Dünya

Güney Kore köpek etini yasaklamaya hazırlanıyor

Güney Kore yönetimi, köpek eti tüketiminin yasaklanması için harekete geçti. Tarım Bakanlığı da dahil olmak üzere 7 devlet dairesi, önerilerini meclise sunacak.

TRT Haber25 Kasım 2021 Perşembe 12:59 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 13:01
ABONE OL

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, ülkede köpek eti tüketimini yasaklamayı planladığını açıklamasının ardından ilk resmi adım atıldı.

Tarım Bakanlığı da dahil olmak üzere 7 devlet dairesinden yetkililer ve sivil uzmanlardan oluşan grup, köpek eti tüketimini yasaklama konusundaki tavsiyelerini sunmak için çalışmaya başlayacak.

TRT Haber'in derlediği habere göre, Güney Kore'de özellikle genç insanlar köpek etini yemek seçeneği olarak görmüyor.

Köpek etini satmak da popüleritesini kaybetti.

2020'de yapılan bir ankete göre, Güney Korelilerin yaklaşık yüzde 84'ü ne köpek eti tüketiyor ne de gelecekte yemeyi planlıyor

Ancak son anketler, köpek etini yemese bile daha fazla insanın köpek etinin yasaklanmasına karşı olduğunu gösteriyor.

Seul hükümetinin görev grubu kurma adımı ülkede bir ilk olma özelliği taşısa da, kesin olarak köpek etinin yasaklanacağı anlamına gelmiyor.

Hükümetin bu yöndeki politikasını etkilemek için hem hayvan hakları savunucularından, hem de köpek çiftliklerinden protestolar yükseliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.