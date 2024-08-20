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Dünya

Güney Kore, Kuzey Koreli bir askere sınırı geçmesi için yardım etti

Kore Yarımadası'nda askeri gerilim artmaya devam ederken, Kuzey Koreli bir askerin Koreler arası kara sınırını geçerek Güney Kore'ye sığındığı açıklandı.

IHA20 Ağustos 2024 Salı 10:13 - Güncelleme:
Güney Kore, Kuzey Koreli bir askere sınırı geçmesi için yardım etti
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, astsubay rütbesindeki askerin iki Kore'yi ayıran Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) içindeki Askeri Sınır Çizgisi'nin (MDL) kuzeyinden ülkeye girmeye çalıştığı belirtilirken, askerin Güney Kore'ye ulaşmasına yardım edildiği aktarıldı. Sığınmacı askerin kimliğine ilişkin detay paylaşılmazken, konuyla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

KUZEY'DEN KAÇIŞLAR DEVAM EDİYOR

Son olarak 2 hafta önce Kuzey Koreli bir sivilin Sarı Deniz'deki Koreler arası deniz sınırını geçerek Güney Kore'ye sığındığı açıklanmış, Güney Kore ordusunun sınırda dev hoparlörlerle yaptığı propaganda yayınlarının Kuzey Kore'den kaçışları teşvik etmiş olabileceği yorumları yapılmıştı. Bu yılın ilk yarısında Güney Kore'ye sığınan Kuzey Korelilerin sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre 6 artarak 105'e ulaştığı kamuoyuna yansımıştı. 2022'de 67 olan Kuzey Koreli sığınmacı sayısı geçen yıl ise neredeyse üç katına çıkarak 196'ya ulaşmıştı.

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