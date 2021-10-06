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Dünya

Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılığını güçlendirmeyi planlıyor

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı caydırıcılığını güçlendirmeyi planladığını duyurdu.

AA6 Ekim 2021 Çarşamba 15:34 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 15:35
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Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının (JCS) yayımladığı yıllık parlamento denetim raporunda, Seul'un saldırı ve füze savunma kapasitesini geliştirdiği bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, Güney Kore'nin, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerine karşı savunma kapasitesini güçlendirmeyi planlandığı belirtildi.

JCS raporuna atıfta bulunulan açıklamada, "Kuzey Kore nükleer ve füze kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor, nükleer silahlardan arınma müzakereleri uzun süredir bekliyor." ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore son bir ayda 4 kez füze denemesi yaptı.

ABD ve Güney Kore ağustos ayında yıllık ortak tatbikatlarını gerçekleştirmiş, bu durum Kuzey Kore tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

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