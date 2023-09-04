Güney Kore, Kuzey'e çağrıya hazırlanıyor

Yoon, Associated Press (AP) ajansına yaptığı açıklamada, ASEAN ve G20'de liderlere "Kuzey Kore'ye yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırımlarının tam olarak uygulanması, Kuzey'in silah programlarını finanse etmek için yürüttüğü yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi ve Pyongyang'ın nükleer silahlarına kararlılıkla yanıt verilmesi" çağrısında bulunacağını kaydetti.

Uluslararası toplumun Pyongyang'ın nükleer ve füze programını durdurma konusundaki kararlılığının, Kuzey Kore'nin bu programları geliştirmeye devam etme isteğinden "çok daha güçlü olduğunu açıkça göstermesi" gerektiğine dikkati çeken Yoon, BMGK yaptırımlarının "tam olarak" uygulanmasıyla Kuzey Kore'nin kitle imha silahları geliştirmek için kullandığı mali kaynakların önemli ölçüde engellenebileceğinin altını çizdi.

Yoon, "ASEAN ve G20'de uluslararası toplumu, Kuzey Kore'nin giderek artan füze kışkırtmaları ve nükleer tehditlerine kararlılıkla yanıt vermenin yanı sıra ülkenin nükleer silahlardan arındırılması için birlikte çalışmaya çağırmak niyetindeyim." ifadesini kullandı.

Ayrıca Yoon, G20'de özellikle "Kuzey Kore'yi, nükleer ve füze programlarının ana finansman kaynakları olan kripto para çalmaktan, denizaşırı ülkelere işçi göndermekten ve diğer yasa dışı faaliyetlerden aktif bir şekilde caydırma ihtiyacının" altını çizeceğini söyledi.

YOON, ÇİN'İ "YAPICI ÇABALAR GÖSTERMEYE" ÇAĞIRDI

Çin'i de "Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması için yapıcı çabalar göstermeye" çağıran Yoon, Pekin'in, Pyongyang'ın kışkırtmalarının "bölgesel düzeni daha da bozarak Çin'in ulusal çıkarları üzerinde olumsuz bir etki" oluşturduğunu anlaması gerektiğini ifade etti.

Yoon, 43. ASEAN Zirvesi marjında planlanan bir dizi toplantıya katılmak için yarın Endonezya'nın başkenti Cakarta'yı ziyaret edecek. Dört gün sürecek Cakarta ziyaretinin ardından Yoon, 9-10 Eylül'de yapılacak G20 Liderler Zirvesi için Hindistan'a geçecek.