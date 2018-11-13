Güney Kore, Kuzey'in gizli füze tesislerinden haberdar olduğunu açıkladı

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom, Güney Kore ve ABD istihbaratının, Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezine (CSIS) bağlı "Paralelin Ötesi" internet sitesinin uydu fotoğraflarını yayımladığı füze üslerine dair daha önce bilgi sahibi olduğu ve bu konuda gerekli mercileri bilgilendirdiğini belirtti.

Sitede yayımlanan fotoğrafların ticari gözlem uydularından elde edildiğine dikkati çeken Sözcü Kim, "Güney Kore ve ABD istihbarat otoritelerinin elinde askeri uydularca tespit edilen çok daha detaylı görüntüler mevcut. Konu yakından takip ediliyor." dedi.

Kim, rapora konu edilen tesislerin devre dışı bırakılmasına ilişkin iki ülke arasında henüz bir anlaşma olmadığı için, buradaki faaliyetin barış sürecinden büyük bir sapma olarak görülmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İnternet sitesinde dün yayımlanan raporda, Kuzey Kore'de füze ve benzeri teknolojilerin üretilmesi için kullanılan 13 gizli tesisin yerlerinin tespit edildiği bildirilmişti.

Askerden Arındırılmış Bölge'nin (DMZ) 85 kilometre kuzeyindeki Taktik Kuşak çevresinde bulunan üslerin kısa menzilli güdümlü füzeler için kullanıldığı, bölgede uzun menzilli ve kıtalar arası füzelerin bulunmadığı kaydedilmişti.

Raporda, füze fırlatma sahası olarak kullanılmadığına işaret edilen tesislerin, Kuzey Kore ile ABD arasında varılacak muteber, kanıtlanabilir bir anlaşma çerçevesinde teftiş edilmesi gerektiği vurgulanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Son dönemde taraflar arasında nükleer silahsızlanmaya ilişkin görüşmeler durma noktasına gelirken, son olarak Pyongyang yönetimi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile üst düzey bir Kuzey Koreli yetkili arasında geçen hafta yapılması planlanan görüşmeyi iptal etmişti.

Kuzey Kore ay başında da "ABD ülkeye yönelik yaptırımları kaldırmazsa nükleer cephaneliğini güçlendirmeyi hedefleyen devlet politikasını yeniden canlandırabileceği" uyarısında bulunmuştu.