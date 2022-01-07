Güney Kore: Kuzey'in hipersonik füze testi abartılıyor

AA 7 Ocak 2022 Cuma 17:51 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 17:52

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin hipersonik silah fırlatmak için gereken teknolojiye sahip olmadığına inandıkları belirtildi.

Test iddiasının "abartılı" olduğu kaydedilirken testin önlenebilecek normal bir balistik füzeyle yapıldığı iddia edilen açıklamada, füzenin 700 kilometre menziline sahip olduğu ve yanal manevralar yapabildiği iddialarının da abartılı olduğu aktarıldı.

- KUZEY KORE'DEN "YENİ TİP HİPERSONİK FÜZE" DENEMESİ

Kuzey Kore 5 Ocak'ta "yeni tip hipersonik füze" denemesi yaptığını bildirmişti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, "Hipersonik füze alanındaki test denemelerinde üst üste başarılar stratejik öneme sahip ki devletin silahlı kuvvetlerinin modernize edilmesini hızlandırıyorlar." ifadesi kullanılmıştı.

İktidardaki İşçi Partisine (WPK) yakın ulusal gazete Rodong Sinmun, füze denemesinin yapıldığı anın fotoğrafını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Ses hızından 5 kat daha hızlı seyir süratine sahip hipersonik füzelerin, mevcut füze önleme sistemlerince durdurulmasının zor olduğu kaydediliyor.

Japon Kyodo ajansı, bu tür füzelere "nükleer başlık monte edilmesi halinde" Japonya ve Güney Kore'nin "güvenlik sorunuyla" yüzleşebileceğini aktarmıştı.

En son denemesini Ekim 2021'de yapan Kuzey Kore, bu füzenin denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik bir füze olduğunu iddia etmişti.