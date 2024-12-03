Yonhap'ın haberine göre, yaklaşık 5 saattir yürürlükte olan sıkıyönetim kararını resmen kaldırabilmek için kabine üyelerinin toplanmasını beklediğini kaydeden Yoon, toplantının hemen ardından sıkıyönetimi sona erdireceğini aktardı.

Yoon ayrıca, sıkıyönetimin sonlandırılmasını talep eden önergenin Ulusal Meclis'teki oylamada kabul edilmesiyle sıkıyönetim birliklerinin meclis yerleşkesinden çekildiğini söyledi.

MUHALEFETE GÖRE, KARARIN ARKASINDA BAŞKANIN AZİL YÖNERGELERİ VAR

Muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını iddia ederek, ülkede "sıkıyönetim" ilan eden Devlet Başkanı Yoon, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor." değerlendirmesini paylaşmıştı.

Ulusal Meclis'teki acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Güney Kore Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini bildirmişti.

Muhalifler, ülkede bir savaş ve kriz ortamının olmadığını, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan Yoon'un kendisine yönelik azil yönergelerinin bunda etkili olduğunu iddia ediyor.

Güney Kore anayasasının 77. maddesine göre, Devlet Başkanı, "savaş, silahlı çatışma, ulusal acil durum ya da kamu güvenliği ve düzeninin gerektirdiği hallerde" sıkıyönetim ilan edebiliyor.

Güney Kore tarihinde en son "sıkıyönetim" kararı askeri darbe ile 1979-1981 yıllarında 440 gün uygulanmış, karar yine askerler tarafından kaldırılmıştı.

Güney Kore'de bugünkü "sıkıyönetim" kararı, ülke tarihinin 13'üncü sıkıyönetim ilanı oldu.

İNGİLTERE'DEN VATANDAŞLARINA ÇAĞRI

İngiltere, Güney Kore'deki gelişmelerden endişe duyulduğunu belirterek, vatandaşlarına protestolardan uzak durma çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hint-Pasifik'ten Sorumlu Devlet Bakanı Catherine West, İngiltere'nin Güney Kore'de bugün yaşanan gelişmelerden derin endişe duyduğunu ifade etti.

İngiltere'nin Seul Büyükelçiliğinin ülkedeki gelişmeleri takip ettiğini ve Kore kurumlarıyla temas halinde olduğunu belirten West, "Mevcut duruma, Güney Kore kanunları ve anayasası kapsamında barışçıl çözüm bulunması çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

West, Güney Kore'deki İngiliz vatandaşlarını Dışişleri Bakanlığı açıklamalarını yakından takip etmeye çağırdı.

Dışişleri Bakanlığının Güney Kore'ye seyahat uyarılarında ise İngiliz vatandaşlarına siyasi gösterilerden uzak durma ve yerel kurumların açıklamalarını takip etme uyarısı yapıldı.

İRLANDA'DAN PROTESTOLARDAN UZAK DURMA ÇAĞRISI

İrlanda Dışişleri Bakanlığı ise ilan edilen sıkıyönetim nedeniyle yaşanan gelişmeleri takip ettiklerini açıkladı.

Güney Kore'deki İrlanda vatandaşlarına güvenilir medya kurumlarını takip etme çağrısı yapan bakanlık, bu dönemde protestolardan uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Bakanlık, endişeleri bulunan İrlanda vatandaşlarının İrlanda'nın Seul Büyükelçiliği ile temasa geçmesi çağrısında da bulundu.

SEUL BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Gelişmeleri takip ediyoruz, Türk vatandaşları kalabalıklardan uzak dursun" denildi.

Elçilikten yapılan açıklamada, "Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol'un 3 Aralık 2024 gecesi ülkede sıkıyönetim ilan etmesi sonrasında yaşanan gelişmeler Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın günlük hayatlarında dikkatli olmaları ve kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye olunmaktadır. Herhangi bir sorunla karşılaşan veya yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimize 0 10 378 012 66 numaralı Nöbetçi Telefon numarasından erişim sağlamaları mümkündür" ifadeleri kullanıldı.