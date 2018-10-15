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Güney Kore: Papa, Kuzey Kore'yi ziyaret etmek istiyor

Güney Koreli bir yetkili, pazartesi günü yaptığı açıklamada Papa Francis’in önümüzdeki aylarda Kuzey Kore’yi ziyaret etmek istediğine dair duyum aldığını belirtti.

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Güney Koreli bir yetkili, pazartesi günü yaptığı açıklamada Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in önümüzdeki aylarda Kuzey Kore’yi ziyaret etmek istediğini belirtti.
 
Al Jazeera’nın, Yonhap haber ajansından aktardığına göre, Güney Kore'de iktidarda bulunan Demokratik Parti'nin Genel Başkanı Lee Hae-chan, "Papa Francis’in gelecek baharda Kuzey Kore’yi ziyaret etmek istediğini duydum" ifadelerini kullandı. Lee, duyumunun kaynağını açıklamadı.
 
Papa Francis'in Kuzey Kore'ye ziyareti gerçekleşirse, Kuzey Kore ilk defa bir Papa tarafından ziyaret edilmiş olacak.
 
Geçtiğimiz günlerde Güney Kore’nin başkanlık konutundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’i ülkesine davet ettiği açıklanmıştı.
 
Güney Kore devlet başkanı Moon Jae-in'in, Kim'in davet talebini 18 Ekim'de Vatikan'a yapacağı ziyarette Papa'ya iletecek.
 
Kuzey Kore ve Vatikan arasında resmi diplomatik ilişki bulunmuyor.
 
 

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