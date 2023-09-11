İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2023 Pazartesi / 26 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8627
  • EURO
    28,8558
  • ALTIN
    1662.92
  • BIST100
    8339.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Kore, Rusya ile Kore Yarımadası sorununu görüştü
Dünya

Güney Kore, Rusya ile Kore Yarımadası sorununu görüştü

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, bir araya geldiği Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Kore Yarımadası sorunu ve Rusya ile Kuzey Kore arasındaki görüşmeleri ele aldı.

AA11 Eylül 2023 Pazartesi 10:56 - Güncelleme:
Güney Kore, Rusya ile Kore Yarımadası sorununu görüştü
ABONE OL

Güney Kore Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan basın açıklamasına göre Park, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi.

Park, görüşmede gündemdeki Rusya-Kuzey Kore görüşmeleri ve "askeri işbirliği" iddialarına işaret ederek, ilişkilerin "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK) kararlarına uygun" olması gerektiğini vurguladı.

Bu ilişkilerin bölgede "barış ve istikrara katkı sağlayacak şekilde" ilerlemesi gerektiğini kaydeden Park, "BM Güvenlik Konseyinin daimi olmayan bir üyesi olarak atanmamız halinde Rusya ile Kuzey Kore meselesi de dahil olmak üzere Güvenlik Konseyinde yapıcı işbirliği çerçevesinde çalışmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Park, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, Güney Kore'nin Rusya'daki vatandaşlarının güvenliği ve Koreli şirketlerin sorunlarına ilişkin Rus tarafıyla ortak çalışmak istediklerini belirtti.

  • Güney Kore Dışişleri Bakanı
  • Rusya
  • Kore Yarımadası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.