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Dünya

Güney Kore Savunma Bakanı'ndan özür

Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook, üst düzey bir meslektaşının cinsel saldırısına uğradığını belirten ve sonrasında evinde ölü bulunan donanma görevlisi kadının ailesinden özür diledi.

AA13 Ağustos 2021 Cuma 15:32 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 15:32
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Yonhap'ın haberine göre, kimliği açıklanmayan kadın donanma astsubayı dün evinde ölü bulundu.

İntihar ettiği anlaşılan kadının ölümü üzerine Bakan Wook, astsubayın ailesinden özür diledi.

Söz konusu olay sonrası kapsamlı bir soruşturma başlatılacağını bildiren Wook, "Olayın ağırlığını göz önünde bulundurarak, özel bir soruşturma ekibi oluşturacağız. Ve zerre şüphe bırakmayacak şekilde kapsamlı bir soruşturma yürüteceğiz." ifadesini kullandı.

Kadının ölümünden önce mayıs ayında bir restoranda kıdemli bir meslektaşı tarafından istismar edildiğini söylediği kaydedildi.

- ORDUDA GÖREVLİ BİR KADININ DAHA TACİZİ ÖRTBAS EDİLMEYE ÇALIŞILMIŞTI

Mayıs ayında Güney Kore ordusunda görevli bir kadın astsubay daha tacize uğradığını iddia etmiş, olayın ordu yetkililerince örtbas edilmeye çalışılması sonrası intihar etmişti.

Güney Kore Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Lee Seong-yong, olayla ilgili sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle 4 Haziran'da görevinden istifa etmişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in kışlalardaki cinsiyetçi yaklaşımın elden geçirilmesi gerektiğini belirtmiş, orduda bazı önlemlerin alınması talimatını vermişti.

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