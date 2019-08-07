28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

'Güney Kore savunma için ABD'ye daha fazla ödeme yapacak'

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'nin geçen yıl Kuzey Kore'ye karşı askeri savunma için ABD'ye 990 milyon dolar (5,4 milyar lira) ödediğini açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Güney Kore, Kuzey'e karşı askeri savunma için ABD'ye daha fazla ödeme yapmayı kabul etti." ifadesini kullandı.

Güney Kore'nin geçen yıl Kuzey Kore'ye karşı askeri savunma için ABD'ye 990 milyon dolar ödediğini belirten Trump, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu söyledi.

Trump, "ABD’ye yapılan ödemeleri daha da artırmak üzere görüşmeler başladı. Zengin bir ülke olan Güney Kore de ABD tarafından sağlanan askeri savunmaya katkı sunmak konusunda yükümlülük hissediyor. İki ülke arasındaki ilişkiler çok iyi." ifadesini kullandı.

Eski ortaklardan tekmeli tokatlı kavga! Dehşet anları kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gri listeye bir çizik daha! 'Kawa' etkisiz hale getirildi

Gri listeye bir çizik daha! 'Kawa' etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan '9 Ağustos' önlemi: Yüzde 70 artış bekleniyor

Bakanlıktan '9 Ağustos' önlemi: Yüzde 70 artış bekleniyor

Türkiye'den İsrail'e 'Batı Şeria' tepkisi

Türkiye'den İsrail'e 'Batı Şeria' tepkisi

Özel yöntemlerle hazırlanıyor, lezzetiyle ilgi çekiyor

Özel yöntemlerle hazırlanıyor, lezzetiyle ilgi çekiyor

ABD'nin 'Zarif' kararıyla ilgili çarpıcı gerçek

ABD'nin 'Zarif' kararıyla ilgili çarpıcı gerçek

Hindistan'ın hamlesiyle ilgili dikkat çeken açıklama: Yeni bir Gazze oluşturmanın ilk adımı

Hindistan'ın hamlesiyle ilgili dikkat çeken açıklama: Yeni bir Gazze oluşturmanın ilk adımı

Bakan Soylu rakam verdi! İşte terör örgütündeki büyük çözülme

Bakan Soylu rakam verdi! İşte terör örgütündeki büyük çözülme

'Türkiye'nin çalışmaları bizim hedeflerimizle uyumludur'

'Türkiye'nin çalışmaları bizim hedeflerimizle uyumludur'
 

POPÜLER HABERLER

Eski ortaklardan tekmeli tokatlı kavga! Dehşet anları kamerada

Eski ortaklardan tekmeli tokatlı kavga! Dehşet anları kamerada

Meghan Markle evini satıyor

Meghan Markle evini satıyor

Yerli elektrikli traktör test edildi

Yerli elektrikli traktör test edildi

Kilosu 600 lira, yok satıyor

Kilosu 600 lira, yok satıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA