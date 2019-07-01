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Güney Kore, sınırda ''tanımlanamayan uçan cisim'' tespit etti

Güney Kore, Kuzey Kore ile sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) radarda 'tanımlanamayan uçan cisim tespit edildiğini' bildirdi.

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Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, DMZ'yi takip eden radarlarda "tanımlanamayan bir cismin uçuş izlerinin tespit edildiği" belirtildi.

Açıklamada uçan cismin niteliğine dair bilgi verilmedi.

Dünyanın ağır silahlarla en fazla korunan sınırı DMZ'de geçmişte taraflar zaman zaman karşılıklı ateş açıyordu. Ancak son dönemde Koreler arası diyalog ve barışa yönelik diplomatik çabalar sonucu bölgedeki gerilim düşmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un dün Kuzey ve Güney Kore arasındaki DMZ'de buluşmuştu. İki lider burada bulunan "Özgürlük Evi"nde 50 dakika görüşmüştü. Trump, görüşmenin ardından Kuzey Kore tarafına geçerek bu ülke topraklarına adım atan ilk ABD başkanı olmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim daha önce de 26 Nisan'da Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile DMZ'de bir araya gelmişti.

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