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Dünya

Güney Kore teyakkuza geçti! Devlet Başkanı Yeol ''sıkıyönetim'' ilan etti

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını belirterek ülkede 'sıkıyönetim' ilan etti. Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise ordudaki komutanlara toplantı talimatı verildiği ve teyakkuzda olunması çağrısı yapıldığı ifade edildi. Öte yandan meclisin ve siyasi partilerin faaliyetleri yasaklanırken, Genelkurmay Başkanı General Park An-su'nun sıkıyönetim komutanı olarak atandığı bildirildi.

AA3 Aralık 2024 Salı 17:18 - Güncelleme:
Güney Kore teyakkuza geçti! Devlet Başkanı Yeol ''sıkıyönetim'' ilan etti
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Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanı Yoon, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, muhalefeti "devlet karşıtı faaliyetlere bulaşmakla" suçladı.

Ülkede "sıkıyönetim" ilan edildiğini duyuran Yoon, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor." ifadesini kullandı.

Yoon'un bu kararının, muhalefetteki Demokrat Parti'nin parlamento bütçe komisyonunda bütçe tasarısını reddetmesinin ve devlet denetçisi ile başsavcı hakkında görevlerini kötüye kullanma önergeleri sunmasının ardından geldiği belirtiliyor.

Bu arada, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verildi ve teyakkuzda olunması çağrısı yapıldı.

Öte yandan, ülkedeki ana muhalefet, sıkıyönetim ilanının ardından milletvekillerini Ulusal Meclise çağırdı.

GENERAL PARK AN-SU, SIKIYÖNETİM KOMUTANI OLARAK ATANDI

Yonhap'ın haberine göre, sıkıyönetim komutanı olarak atanan General Park tarafından yayımlanan talimatnameye göre, protesto yürüyüşleri de dahil tüm siyasi faaliyetler yasaklandı.

Yerel saatle 23.00 itibariyle yürürlüğe giren talimatnamede, "Tüm medya ve yayınlar, sıkıyönetim komutanlığının kontrolü altındadır." ifadesine yer verildi.

Talimatnamede ayrıca, grevdeki stajyer doktorların da 48 saat içinde işlerinin başına dönmeleri emredildi.

Sıkıyönetim kararlarını ihlal edenler mahkeme kararı olmaksızın tutuklanabilecek.

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