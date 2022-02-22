Güney Kore: Ukrayna'nın egemenliğine saygı duyulmalı

AA 22 Şubat 2022 Salı 10:46 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 10:47

Yonhap'ın haberine göre Moon, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri resmen tanıyarak buraya asker sevk etme kararının ardından Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı düzenledi.



Toplantıda konuşan Moon, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini kaydetti.

"Dünya ülkeleri bir araya gelerek Ukrayna'daki duruma hızlı ve barışçıl bir çözüm için çalışmalılar." diyen Moon, Güney Kore'nin uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak bu çabalara aktif olarak katılacağını aktardı.

Moon, yetkililerden Ukrayna'daki Güney Kore vatandaşlarının korunması için kapsamlı bir çalışma yapmalarını ve ülke ekonomisinin krizden en asgari şekilde etkilenmesi için önlemler almalarını istedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi dün imzalamış ve buraya asker sevk edilmesi direktifini vermişti.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.