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Dünya

Güney Kore ve ABD ortak askeri tatbikat başlattı

ABD ve Güney Kore, bilgisayar simülasyonları ile saha ve sivil savunma eğitimlerini içeren 11 günlük ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na başlarken, Kuzey Kore stratejik seyir füzesi fırlatma tatbikatı gerçekleştirdi.

IHA21 Ağustos 2023 Pazartesi 10:16 - Güncelleme:
Güney Kore ve ABD ortak askeri tatbikat başlattı
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Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programı nedeniyle Kore Yarımadası'nda güvenlik endişeleri artarken, ABD ve Güney Kore'den kritik bir savunma adımı geldi. ABD ve Güney Kore'nin ortak olarak düzenlediği bilgisayar simülasyonları ile saha ve sivil savunma eğitimlerini içeren Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı bugün başladı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, 11 gün sürecek olan tatbikat kapsamında, topyekun savaş senaryosu çerçevesinde 30 farklı saha eğitiminin yapılacağı öğrenildi. Tatbikata, Güney Koreli ve ABD'li askeri personelin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) Komutanlığı'na bağlı Avustralya, Kanada, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İtalya, Yeni Zelanda, Filipinler ve Tayland askeri personeli de katılacak.

YOON'DAN GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol kabine toplantısında yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta sonu ABD'de yapılan üçlü ABD-Japonya-Güney Kore liderler zirvesine atıfta bulunarak, "Kuzey Kore'nin provokasyon ve tehditleri ne kadar büyük olursa, Güney Kore, ABD ve Japonya arasındaki üçlü güvenlik iş birliği o kadar güçlü hale gelecektir" dedi. Yoon, "Bu üçlü iş birliği Kuzey Kore'nin provokasyon riskini azaltacak ve güvenliğimizi daha da geliştirecektir" şeklinde konuştu.

KİM JONG-UN SEYİR FÜZESİ TATBİKATINI İZLEDİ

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ise Kore Halk Ordusu (KPA) 2. Yüzey Gemisi Filosu'nu denetledi. Kim, 661 numaralı devriye gemisine binerek stratejik seyir füzesi fırlatma tatbikatını izlerken, "Güçlü savaş gemilerinin inşası ve gemi üstü ve sualtı silah sistemlerinin geliştirilmesi" ve "Deniz silah sistemlerinin modernizasyonuna" desteğini belirtti. Kim, deniz kuvvetlerinin tüm birimlerinin "fiili savaş kabiliyetini" istikrarlı bir şekilde geliştirmesi gerektiğini söyledi. Kuzey Kore'nin bu son adımı, ABD ve Güney Kore'nin bölge başlattığı ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na misilleme olarak yorumlandı.

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