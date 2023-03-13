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Dünya

Güney Kore ve ABD, ''Özgürlük Kalkanı'' tatbikatına başladı

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin denizaltıdan iki 'stratejik seyir füzesi' fırlatmasının hemen ardından 'Özgürlük Kalkanı' isimli askeri tatbikata başladı.

AA13 Mart 2023 Pazartesi 11:01 - Güncelleme:
Güney Kore ve ABD, ''Özgürlük Kalkanı'' tatbikatına başladı
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 11 gün sürecek tatbikatta Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerini yansıtan gerçekçi senaryolar üzerinde çalışılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Bu, Güney Kore'yi, Kuzey'in olası saldırganlığına karşı savunmak için tasarlanmış ortak bir harekat planına dayalı savunma tatbikatıdır." ifadesi kullanıldı.

Tatbikata hafta sonu tatili olmadan devam edileceği vurgulanan açıklamada, bunun, Güney Kore ve ABD'nin birlikte yapacağı en büyük tatbikat olacağı bildirildi.

Açıklamada, iki ülkenin, "Özgürlük Kalkanı" tatbikatının yanı sıra operasyon kapasitelerini geliştirmek için hem karada hem de denizde yaklaşık 20 ortak saha eğitimi yapacağı kaydedildi.

Tatbikata 23 Mart'a kadar devam edilmesi planlanıyor.

- KUZEY KORE, FÜZE DENEMELERİNİN ENGELLENMESİNİ "SAVAŞ İLANI" SAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Kuzey Kore, dün, "8.24 Yongung" isimli denizaltıdan iki "stratejik seyir füzesi" fırlatmış ve "ABD ve takipçilerinin haince komplolarına karşı en sert karşılığı vereceklerini" duyurmuştu.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, füzelerin bir saatten fazla uçtuğunu ve bir hedefi "kesin olarak" vurduğunu iddia etmişti.

İşçi Partisi Merkez Komitesi, füze denemesinden "memnun kaldıklarını" dile getirmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong da 7 Mart'ta ülkesinin füze denemelerinin ABD tarafından engellenmesinin savaş ilanı sayılacağını söylemişti.

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