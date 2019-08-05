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Güney Kore ve ABD ortak askeri tatbikata başladı

Güney Kore ve ABD'nin ortak askeri tatbikata başladığı bildirildi.

  • AA
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Yonhap'ta yer alan haberde, ABD ve Güney Kore arasında bugün "19-2 Dong Maeng" ismi verilen ortak tatbikatın başladığı belirtilerek, tatbikat kapsamında "kriz yönetimi personel eğitimi" oturumunun düzenlendiği kaydedildi.

Müttefiklerin Kore Yarımadasında oluşabilecek beklenmedik durumlarla başa çıkma kabiliyetlerini geliştirme amacını taşıyan tatbikatın, 20 Ağustos'a kadar sürmesinin beklendiği ifade edildi.

Tatbikata katılan personel sayısı ve tatbikatın detaylarına ilişkin açıklama yapılmadı.

Güney Kore hükümeti, Kuzey Kore tarafından 25 Temmuz'da fırlatılan füzelerin Güney Kore'ye bir "uyarı" olduğuna ilişkin haberlere rağmen ABD ile planlanan ortak askeri tatbikatlarda bir değişiklik olmadığını açıklamıştı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "19-2 Dong Maeng" tatbikatının yapılması halinde Pyongyang'ın, Washington ile çalışma düzeyindeki müzakerelere yeniden başlama konusunda varılan anlaşmayı tekrar gözden geçireceğini ifade etmişti.

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