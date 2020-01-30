İSTANBUL 8°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9839
  • EURO
    6,5968
  • ALTIN
    303.346
  • BIST100
    119344
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Kore'de 2 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Dünya

Güney Kore'de 2 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs vakası 2 kişide daha tespit edildi. Ülkede görülen vaka sayısı 6'ya çıktı

AA30.01.2020  12:27 - Güncelleme: 30.01.2020  12:27

Güney Kore haber ajansı Yonhap'taki habere göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, vakalardan birinin, 24 Ocak'ta virüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinden dönen 30'lu yaşlardaki bir erkek olduğunu bildirdi.

Merkez, 50'li yaşlardaki diğer erkek hastanın ise ülkede insandan insana aktarımla bulaşan ilk örneği oluşturduğunu kaydetti. Bu kişinin, ülkede görülen üçüncü vaka olan hastayla etkileşime girerek virüs kaptığı ifade edildi.

Böylece ülkede görülen vaka sayısı 6'ya çıktı.

- VUHAN'DAKİ GÜNEY KORELİLER, UÇAKLA TAHLİYE EDİLECEK

Seul yönetimi Vuhan'daki vatandaşlarının bir bölümünü bugün ve yarın uçak seferleriyle tahliye etmeyi planlıyor.

Bu kapsamda, yaklaşık 700 Güney Kore vatandaşının ülkeye geri getirilmesi öngörülüyor.

- YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGINI

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, Japonya'da 11 ve Tayvan'da 8 kişide tespit edilmişti.

Bu sabah itibarıyla, ülke genelinde etkili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 170'e, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711'e yükseldi.

Ağrılı kız kardeşler Elazığ'daki depremzedeler için yorgan dikti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rus yetkili, İsrail'in Rus savunma sistemini nasıl vurabildiğini açıkladı
Rus yetkili, İsrail'in Rus savunma sistemini nasıl vurabildiğini açıkladı

Rus yetkili, İsrail'in Rus savunma sistemini nasıl vurabildiğini açıkladı

Sudan düğmeye bastı!
Sudan düğmeye bastı!

Sudan düğmeye bastı!

Netanyahu'ya çok sert mektup! Tehdit etti: Durdururuz
Netanyahu'ya çok sert mektup! Tehdit etti: Durdururuz

Netanyahu'ya çok sert mektup! Tehdit etti: Durdururuz

Türkiye'yi takdir ediyoruz
Türkiye'yi takdir ediyoruz

Türkiye'yi takdir ediyoruz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.