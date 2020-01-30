Güney Kore'de 2 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

AA 30.01.2020 12:27 - Güncelleme: 30.01.2020 12:27

Güney Kore haber ajansı Yonhap'taki habere göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, vakalardan birinin, 24 Ocak'ta virüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinden dönen 30'lu yaşlardaki bir erkek olduğunu bildirdi.

Merkez, 50'li yaşlardaki diğer erkek hastanın ise ülkede insandan insana aktarımla bulaşan ilk örneği oluşturduğunu kaydetti. Bu kişinin, ülkede görülen üçüncü vaka olan hastayla etkileşime girerek virüs kaptığı ifade edildi.

Böylece ülkede görülen vaka sayısı 6'ya çıktı.

- VUHAN'DAKİ GÜNEY KORELİLER, UÇAKLA TAHLİYE EDİLECEK



Seul yönetimi Vuhan'daki vatandaşlarının bir bölümünü bugün ve yarın uçak seferleriyle tahliye etmeyi planlıyor.

Bu kapsamda, yaklaşık 700 Güney Kore vatandaşının ülkeye geri getirilmesi öngörülüyor.

- YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGINI



Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, Japonya'da 11 ve Tayvan'da 8 kişide tespit edilmişti.

Bu sabah itibarıyla, ülke genelinde etkili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 170'e, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711'e yükseldi.