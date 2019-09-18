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Güney Kore'de Afrika domuz vebası salgını görülmesi üzerine alarma geçti

Güney Kore'de Paju kentinin ardından Kuzey Kore sınırındaki Yeoncheon bölgesinde bir çiftlikte de Afrika domuz vebası görülmesi üzerine alarma geçti.

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Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Tarım, Gıda ve Köyişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün bir çiftlikte en az 5 domuzun Afrika domuz vebası nedeniyle telef olduğunun tespit edildiği Paju kentinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Yeoncheon bölgesindeki domuz çiftliğinde yeni vaka görüldüğü bildirildi.

Açıklamada dün Paju'daki çiftliklerde 4 bin 700 domuzun itlaf edildiği belirtilirken, karantina yetkilileri, Yeoncheon'da ve komşu bir çiftlikte 4 bin 700 domuzun itlaf edileceğini söyledi.

FİLİPİNLER, ÇİN VE VIETNAM'IN GÜNEY KORE'DE HASTALIKTAN ETKİLENDİ

Afrika domuz vebasının, insanlar için zararsız ancak domuzlar için tedavisi olmayan ölümcül bir bulaşıcı hastalık olduğu ifade ediliyor.

Güney Kore; Filipinler, Çin ve Vietnam'dan sonra hastalıktan etkilenen son ülke oldu.

Vietnam'da şubat ve haziran arasında Afrika domuz vebasından etkilendiği düşünülen 1,7 milyon domuz itlaf edilmişti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) martta yaptığı açıklamada, Vietnam'ın domuz vebası salgınını "ulusal acil durum" olarak ilan etmesi gerektiğini bildirmişti.

Dünyadaki domuz sayısının yarısına sahip Çin'de ise geçen yıl 20 eyalet ve 47 kentte görülen salgın nedeniyle 600 bin hayvanın itlaf edildiği kaydedilmişti.

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