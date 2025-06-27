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Dünya

Güney Kore'de askeri alanı izinsiz görüntüleyen iki Çinli gözaltında

Güney Kore'de polis, aralarında ABD'ye ait bir uçak gemisinin de bulunduğu askeri üssü izinsiz şekilde insansız hava aracı (İHA) kullanarak görüntüledikleri gerekçesiyle 2 Çin vatandaşını gözaltına aldı.

AA27 Haziran 2025 Cuma 16:44 - Güncelleme:
Güney Kore'de askeri alanı izinsiz görüntüleyen iki Çinli gözaltında
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Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore polisinden yapılan açıklamada, şüphelilerin, Mart 2023 ile Haziran 2024 arasında Busan kentindeki Güney Kore Donanma Komutanlığı üssü yakınlarında Çin yapımı İHA'yı 9 kez uçurduklarının ve askeri üssü izinsiz şekilde görüntülediklerinin tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Busan Üniversitesinde yüksek lisans programında değişim öğrencisi oldukları belirtilen Çinli şüphelilerin, "düşmana fayda sağlayacak eylemde bulunmak" suçlamasıyla gözaltına alındığını belirtildi.

Benzer suçların önlenmesi için "kararlı ve sert şekilde" müdahale edilmeye devam edileceği vurgulanan açıklamada, "Son dönemde yabancı uyrukluların stratejik altyapı ve askeri tesisleri yasa dışı görüntüleme vakalarında artış göz önünde bulundurulunca, yaşanan hadise ciddi bir ulusal güvenlik ihlalidir." ifadesi kullanıldı.

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