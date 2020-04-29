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Dünya

Güney Kore'de bir şantiyede yangın: 25 işçi hayatını kaybetti

Güney Kore'nin Gyeonggi bölgesindeki bir şantiyede çıkan yangında 25 işçi hayatını kaybetti, en az 7 işçi yaralandı.

AA29 Nisan 2020 Çarşamba 13:23 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 13:25
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Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın itfaiye yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Gyeonggi'nin Icheon kentindeki bir antrepo şantiyesinde yerel saatle 13.30 civarında yangın çıktı.

Yetkililer, işçilerin yer altındayken kolayca tutuşabilen bir kimyasal olan ve yalıtım işlerinde kullanılan üretanın kullanıldığı sırada bir patlama meydana geldiğini ve sonrasında yangının çıktığını tahmin ettiklerini belirtti.

Yangında 25 işçinin hayatını kaybettiğini, en az 7 işçinin yaralandığını aktaran yetkiler, yangının hızla yayıldığı için işçilerin kaçamadıklarını düşündüklerini ifade etti.

Başbakan Chung Sye-kyun, yetkililere arama kurtarma çalışmaları için tüm kaynakların yönlendirilmesi talimatı verdi.

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