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Dünya

Güney Kore'de ''Çinlilerin yerel seçimlerde oy hakları ellerinden alınsın'' önerisi

Güney Kore'de iktidardaki Halkın Gücü Partisi Lideri Kim Gi-hyeon, ülkede yaşayan Çin vatandaşlarının yerel seçimlerde oy kullanma haklarının ellerinden alınmasını önerdi.

AA20 Haziran 2023 Salı 14:37 - Güncelleme:
Güney Kore'de ''Çinlilerin yerel seçimlerde oy hakları ellerinden alınsın'' önerisi
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Yonhap'ın haberine göre, Kim parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkede Haziran 2022'de yapılan yerel seçimlerde Güney Kore'de yaşayan yaklaşık 100 bin Çin vatandaşının oy kullandığını belirtti.

Çin'in daha önce Seul ile ilişkilerinin kötüleştiği bir dönemde, ülkede yaşayan Güney Kore vatandaşlarının oy kullanma hakkını elinden aldığını anımsatan Kim, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde kendilerinin de Çin vatandaşlarına yönelik benzer politika izlemesi gerektiğini söyledi.

Güney Kore'de 2005'ten bu yana 3 yıldan uzun süredir oturma izni bulunan yabancı ülke vatandaşları yerel seçimlerde oy kullanabiliyor.

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