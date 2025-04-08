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Dünya

Güney Kore'de devlet başkanlığı seçimleri 3 Haziran'da

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün görevden azledilmesinin ardından yeni devlet başkanını belirleyecek seçimlerin 3 Haziran'da yapılmasına karar verildi.

AA8 Nisan 2025 Salı 07:48 - Güncelleme:
Güney Kore'de devlet başkanlığı seçimleri 3 Haziran'da
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Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo başkanlığında düzenlenen kabine toplantısında seçim tarihi belirlendi.

Seçim takvimine göre, adaylar 11 Mayıs'a kadar başvurularını yapacak ve seçim kampanyaları 12 Mayıs'ta başlayacak.

Yeni devlet başkanı, 3 Haziran'da yapılacak seçimin ardından göreve gelecek.

Anayasa Mahkemesinin azil kararı sonrası en geç 60 gün içinde devlet başkanlığı için erken seçime gidilmesi gerekiyor.

- YOON'UN SIKIYÖNETİM İLANI VE AZİL SÜRECİ

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

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