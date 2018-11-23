Güney Kore'de mahkeme köle olarak çalıştırılan 3 işçiye toplam 71 bin dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamada, yerel yetkililerin ve polisin işçilerin yaşam ve çalışma koşullarını denetlemekte başarısız olması nedeniyle hükümetin söz konusu durumdan sorumlu olduğu belirtildi.

Açıklamada, hükümetin, Sinui Adası'ndaki tuz çiftliklerinde ağır koşullar altında çalışmaya zorlanan 2 işçiye 30'ar milyon won, 1 işçiye de 20 milyon won ödeyeceği kaydedildi.

Köle olarak çalıştırılan işçiler

Ülkede uzun yıllar tuz çiftliklerinde köle olarak çalıştırılan 8 işçi uğradıkları zararın tazmin edilmesi için 2015'te hükümete dava açmıştı.

İşçileri temsil eden avukatlar, müvekkillerinin her biri için hükümet ve çiftliklerin bulunduğu ada yönetimlerinden 30'ar milyon won tazminat talebinde bulunmuştu.

Çoğu engelli 60'tan fazla köle, 2014'te, kayıp bir kişiyi arayan Seul polisi tarafından bulunmuştu.

İşçilerin kurtarılmasının ardından çok sayıda çiftlik sahibi ve taşeron firma hakkında soruşturma açılmıştı.

Kurtulan işçiler, polislerin durumlarından haberdar olduklarını, hatta kaçma girişimlerine engel olduklarını ileri sürmüştü.

Yonhap ajansının haberine göre, mahkeme, geçen yıl eylül ayında, Shinan bölgesi açıklarındaki bir adadaki tuz çiftliğinde köle gibi çalışmaya zorlanan zihinsel engelli bir kişiye de 37 milyon won tazminat ödenmesine karar vermişti.