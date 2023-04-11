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Dünya

Güney Kore'de muhalefet yeni Başkanlık Ofisi'nin dinlendiğini iddia etti

Güney Kore'de muhalefet, Yongsan'daki yeni Başkanlık Ofisi'nin dinlendiğini ileri sürdü.

AA11 Nisan 2023 Salı 13:31 - Güncelleme:
Güney Kore'de muhalefet yeni Başkanlık Ofisi'nin dinlendiğini iddia etti
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Yonhap'ın haberine göre, ana muhalefetteki Demokrat Partili (DP) bazı milletvekilleri, Yongsan ofisinin, casusluk faaliyetlerine karşı eski Devlet Başkanlığı Sarayı Cheong Wa Dae'dan daha "savunmasız" olduğunu iddia etti.

Milletvekilleri, ABD'nin Ukrayna'ya silah desteği konusunda Güney Kore Başkanlık Ofisi'nin dinlemesine dair yayılan Pentagon belgelerine dayanan haberlerden sonra eleştirilerini artırdı.

Devlet Başkanı Yoon Suk-yeoI'un ofisinden yapılan açıklamada, ABD'nin Güney Kore'nin iç tartışmalarını gözetlediğine dair şüphelerin "saçma ve yanlış" olduğu belirtildi.

Eski başkanlık yerleşkesine atıfta bulunulan açıklamada, "Yongsan'daki başkanlık ofisinin, Cheong Wa Dae'deki eski ofisten çok daha güçlü askeri bir tesis ve kulak misafirlerini engellemek için çalışan bir sistemi var." ifadelerine yer verildi.

DP'yi "yanlış, olumsuz şüphelerle" insanları kışkırtmaya çalışmakla suçlayan Başkanlık Ofisi'nden, "Bu, Kuzey Kore'nin aralıksız provokasyonları ve nükleer tehditleri arasında Kore-ABD ittifakını sarsan bir kendine zarar verme ve ulusal çıkarları ihlal etme eylemidir." açıklaması yapıldı.

Güney Kore dün, ABD ve NATO'ya ait olduğu ileri sürülen ve sosyal medyaya sızan "gizli" ibareli belgelerde ülke yetkililerinin dinlendiğine yönelik iddialar üzerine, ABD'den gerekli tedbirleri alması talebinde bulunmayı planladığını duyurmuştu.

Sızan belgelerde ayrıca ABD istihbarat servislerinin mart başlarında Güney Kore Başkanlık Ofisi'nde Ukrayna'ya silah desteği sağlanıp sağlanmayacağına dair konuşmaları dinlediği iddiası da yer alıyor.

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