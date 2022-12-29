Güney Kore'de otobanda facia: Çok sayıda ölü var

Güney Kore'deki bir otobanda trafiğin yoğun olduğu saatlerde çıkan büyük yangında en az 5 kişi hayatını kaybederken en az 37 kişi yaralandı.

Medyada yer alan haberlere göre yangın bir otobüs ve kamyonun çarpışmasıyla meydana geldi. Yangının söndürüldüğünü belirten bir yetkili sebebin araştırıldığını ifade etti.

YTN televizyonuna konuşan bir görgü tanığı, yoğun trafik nedeniyle araçların yangın mahalinden kaçamadığını ve patlama seslerinin duyulduğunu ifade etti.

Bir ilkyardım yetkilisi, 44 aracın yandığı olayda beş kişinin hayatını kaybettiğini ve üçü ağır olmak üzere en az 37 kişinin yaralandığını söyledi.