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Dünya

Güney Kore'de son 3 günde yurt içi kaynaklı yeni Kovid-19 vakası görülmedi

Güney Kore'de son 3 günde tespit edilen tüm yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yurt dışından gelen ve virüsü orada kapmış kişiler olduğu bildirildi.

AA06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:32 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:33
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Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC), ülkede son 24 saatte iki vakanın tespit edildiğini ve bunların tamamının yurt dışı kaynaklı olduğunu duyurdu.

Buna göre ülkede son 3 günde yurt içi kaynaklı yeni Kovid-19 vakası görülmedi.

KCDC, bugünkü iki vakanın son 2 ayın en düşük vaka sayısı olduğunu vurgularken, ülkedeki toplam vaka sayısı 10 bin 806'ya çıktı.

Yurt dışı kaynaklı vaka sayısının 1104'e ulaştığı Güney Kore'de bugün Kovid-19 nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, salgın nedeniyle 255 kişi yaşamını yitirirken, Kovid-19 görülen 9 bin 333 kişi iyileşti.

Düşük seviyede seyreden vaka ve ölü sayılarının ardından ülkede, koronavirüs kısıtlamaları esnetilmişti.

Okulların da gelecek haftadan itibaren kademeli olarak açılması planlanırken, uzmanlar, ikinci bir Kovid-19 dalgası uyarısında bulunuyor.

KCDC, önceki gün tespit edilen üç vakanın da yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirmişti.

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