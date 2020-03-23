İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6088
  • EURO
    7,106
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    84246.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Güney Kore'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan kiliselere ceza verilecek
Dünya

Güney Kore'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan kiliselere ceza verilecek

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden kiliselere ceza verileceği bildirildi.

AA23 Mart 2020 Pazartesi 17:47 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 17:47
ABONE OL

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirlerine uymayan kiliselere yasal işlem yapılacağını duyurdu.

Chung, yaşanan sürecin yarı savaş anlamına gelen bir olağanüstü hal olduğunu belirterek, "Kiliseler, sadece ibadet eden bireylere değil, toplumun güvenliğine de ciddi zarar verdi." ifadelerini kullandı.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin önemine vurgu yapan Chung, "İnsanlar hükümetin emirlerini bir blöf olarak görmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Chung, gelecek 15 günün kritik olduğunu vurgulayarak, tüm dini gruplarla, açık ve kapalı alanlarda etkinlik düzenleyen eğlence tesislerine faaliyetlerini 15 gün süreyle durdurmaları çağrısında bulundu.

Yetkililer, kiliselere, Kovid-19 tedbirlerini uygulamaları, karantina kurallarına uymaları, ibadet sırasında en az 2 metre mesafede bulunmaya dikkat etmeleri ve ibadet öncesi katılımcıların vücut sıcaklıklarının ölçmeleri çağrısında bulunmuştu.

- FİLİPİNLER

Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında olağanüstü hal (OHAL) ilan etme yetkisi veren yasa tasarısı meclis komisyonunda onaylandı.

CNN'de yer alan haberde, komisyondan geçen yasa tasarısının Filipinler Senatosu ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasının ardından Duterte'ye OHAL ilan etme yetkisi verileceği belirtildi.

Haberde, Duterte'nin OHAL yetkilerini "Kovid-19 ile mücadele kapsamında" kullanacağı kaydedildi.

Duterte'ye OHAL yetkileri kapsamında 2020 bütçesindeki fonlamalarda yeniden düzenleme yapma ve salgının yayılmasını önleyici kısıtlamalar getirme yetkisinin de verileceği ifade edildi.

Filipinler'de 396 kişide Kovid-19 görülürken, salgın nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti.

DSÖ Başkanı 'koronavirüsü yenmenin tek yolu' diyerek bu görüntüleri paylaştı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık
'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık

'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık

Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu
Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu

Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu

Türkiye yeni radar sistemlerini teslim aldı
Türkiye yeni radar sistemlerini teslim aldı

Türkiye yeni radar sistemlerini teslim aldı

Türkiye'den 2,3 milyar dolarlık dev anlaşma!
Türkiye'den 2,3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Türkiye'den 2,3 milyar dolarlık dev anlaşma!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.