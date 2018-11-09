Güney Kore'de yatakhanede çıkan yangında 7 kişi öldü
Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir yatakhanede çıkan yangında en az 7 kişi öldü.
- AA
Yonhap ajansının haberine göre, gece başkentin merkezindeki binanın 3. katında elektrikli ısıtıcıdan çıktığı sanılan yangın 2 saat sonra söndürülebildi.
Yangında binada mahsur kalan 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yatakhanede çoğu gündelikçi işçi 50 kadar kişinin kaldığı, ölen veya yaralananların 50 ila 70'li yaşlarda olduğu kaydedildi.
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