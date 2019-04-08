Güney Kore'de yolsuzlukla suçlanan hava yolu patronu Ço Yang-ho öldü

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, 1969'da özelleştirilen ulusal hava yolu şirketinin çoğunluk hissedarı ve patronu olan Ço'nun kronik akciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Korean Air, 27 Mart'ta yapılan hissedarlar toplantısında, Ço Yang-ho'nun elinden alınan yönetim kurulu başkanlığı yetkilerinin iade edilmesine onay vermemişti.

Ço Yang-ho hakkında "şirket varlıklarını zimmetine geçirmek ve bu suretle hissedarların güvenini suistimal etmek" suçlamasıyla 2017'de savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı. İş adamının, 2013-2014'te kişisel konutunun tadilatı için "kurumsal harcama" adı altında şirket kasasından 3 milyar won (yaklaşık 15 milyon lira) harcadığı iddia edilmişti.

Deneyimli yönetici hakkındaki iddialar, polisin, Ço'nun konutunda tadilat yapan firmayla ilgili vergi kaçakçılığı hakkında yürüttüğü ayrı bir soruşturmada ortaya çıkmıştı. Polis, havayolu şirketinin başkent Seul'deki ofisine baskın yapmış, muhasebe defterleri ve irtibat kayıtlarına el koymuştu.

Şirket hissedarları, suçlamaların ardından Ço Yang-ho'nun yönetim kurulu başkanlığı yetkilerini elinden almıştı.