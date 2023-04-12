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Dünya

Güney Kore'den ABD ve Japonya ilişkilerine eleştiri

Güney Kore'de muhalefet, ülkenin ABD ve Japonya ile müttefiklik ilişkisinin 'gereksiz' olduğunu savundu.

AA12 Nisan 2023 Çarşamba 17:57 - Güncelleme:
Güney Kore'den ABD ve Japonya ilişkilerine eleştiri
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South China Morning Post'un haberine göre, muhalefetteki Demokratik Parti'nin Lideri Lee Jae-myung, ülkesinin ABD ve Japonya ile yaptığı askeri müttefikliğin bölgesel gerilimi derinleştireceğini söyledi.

Lee, söz konusu müttefikliğin "gereksiz" olduğunu ve iki güç bloğu arasındaki artan rekabeti derinleştirdiğini ifade etti.

Ülkesinin Washington ile müttefikliğinin ve Pekin ile "stratejik işbirliği ortaklığının" karşılıklı çıkarlar göz önüne alındığında birbirine uymadığını savunan Lee, Güney Kore için "pragmatik diplomasi" çağrısında bulundu.

Lee, "Halihazırda ABD ve Japonya ile yapılan askeri işbirliğinin ötesine geçen üçlü askeri müttefiklik gerekli değil ve Kuzey (Kore), Çin ve Rusya'nın da dahil olduğu karşı bir müttefikliği harekete geçirir." ifadesini kullandı.

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