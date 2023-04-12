Güney Kore'den ABD ve Japonya ilişkililerine eleştiri

South China Morning Post'un haberine göre, muhalefetteki Demokratik Parti'nin Lideri Lee Jae-myung, ülkesinin ABD ve Japonya ile yaptığı askeri müttefikliğin bölgesel gerilimi derinleştireceğini söyledi.

Lee, söz konusu müttefikliğin "gereksiz" olduğunu ve iki güç bloğu arasındaki artan rekabeti derinleştirdiğini ifade etti.

Ülkesinin Washington ile müttefikliğinin ve Pekin ile "stratejik işbirliği ortaklığının" karşılıklı çıkarlar göz önüne alındığında birbirine uymadığını savunan Lee, Güney Kore için "pragmatik diplomasi" çağrısında bulundu.

Lee, "Halihazırda ABD ve Japonya ile yapılan askeri işbirliğinin ötesine geçen üçlü askeri müttefiklik gerekli değil ve Kuzey (Kore), Çin ve Rusya'nın da dahil olduğu karşı bir müttefikliği harekete geçirir." ifadesini kullandı.