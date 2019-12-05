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Güney Kore'den Çin'e nükleer müzakerelere destek çağrısı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Çin'e, Kuzey Kore ile nükleer silahsızlanma görüşmelerinin başarıya ulaşabilmesi için destek çağrısı yaptı.

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Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Devlet Başkanı Moon, ülkeyi ziyaret eden Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü.

Görüşmede Kore Yarımadası'nda kalıcı barış ve nükleer silahsızlanma hedeflerine ulaşılması açısından kritik bir eşiğe gelindiğinin altını çizen Moon, Vang'a Pekin yönetiminin, sürece katkısını sürdürmesi temennisini aktardı.

İki Kore arasındaki ilişkilerin savaşa sıfır tolerans, karşılıklı güvenlik garantisi ve ortak refah ilkeleri temelinde yürütülmesi gerektiğini belirten Moon, Vang'dan iki Kore sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölge'nin (DMZ) Birleşmiş Milletler (BM) kontrolünde barış bölgesi ilan edilmesi önerisine destek istedi.

Çinli Bakan Vang da Pekin yönetiminin nükleer silahsızlanma konusunda barışçıl çözüme ulaşılması için "yapıcı" rol oynamayı sürdüreceğini belirtti.

- MÜZAKERELER, ŞUBATTAN BU YANA AKSAYARAK DEVAM EDİYOR
 

Trump ile Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat tarihlerinde Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı ve anlaşmasız sona ermişti.

Son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki "silahsızlandırılmış bölge"de görüşen Trump ve Kim, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

Kuzey Kore ve ABD arasında 5 Ekim'de İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki görüşmeler ilk gününde kesilmiş; Pyongyang yönetimi, ABD tarafının düşmanca yaklaşımını değiştirecek tatmin edici bir adım atmadığı sürece müzakereleri sürdürme niyeti olmadığını açıklamıştı.

Kim, müzakere sürecinin yeniden başlamasının ABD'nin tutumuna bağlı olduğunu belirterek Washington'a yıl sonuna kadar süre vermişti.

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