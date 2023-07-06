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Dünya

Güney Kore'den İHASAVAR kararı

Güney Kore, önemli askeri tesisler ve hükümet binalarının güvenliği için entegre İHASAVAR sistemi satın almayı planlıyor.

AA6 Temmuz 2023 Perşembe 12:09 - Güncelleme:
Güney Kore'den İHASAVAR kararı
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Yonhap haberine göre, Güney Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA), muhtemel İHA saldırılarına karşı 37,2 milyon dolar değerindeki tedarik projesini web sitesinden duyurdu.

Kuzey Kore'ye ait İHA'lara karşı savunma kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen DAPA, hava, kara ve deniz kuvvetleri tarafından kullanılacak entegre İHASAVAR sistemini yerel şirketlerden ihale ile satın almayı planlıyor.

Sistemin küçük çaplı İHA'ları tespit edebilmesi ve sinyallerini bozarak etkisiz hale getirmesi bekleniyor.

DAPA sözcüsü Choi Kyung-ho basın açıklamasında, entegre İHASAVAR sistemi alımının zamanında gerçekleşebilmesi için gerekli çabayı göstereceklerini ifade etti.

Güney Kore, Aralık 2022'de hava sahasını ihlal eden Kuzey Kore İHA'larına uyarı ateşi açmıştı.

  • Güney Kore İHASAVAR sistemi
  • askeri tesislerin güvenliği
  • hükümet binalarının güvenliği

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