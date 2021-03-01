Güney Kore'den ilişkileri düzeltmek için Japon'ya yeşil ışık

AA 01 Mart 2021 Pazartesi 10:49 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 10:51

Yonhap ajansının haberine göre Moon, "1 Mart Bağımsızlık Günü" dolayısıyla yaptığı konuşmada, Japonya ile ilişkilerin daha da güçlenmesi için çaba harcayacaklarını söyledi.

İkili iş birliğinin hem iki ülkenin istikrarına hem de Kuzeydoğu Asya'da birlikte refah içinde yaşanmasına yardımcı olacağını kaydeden Moon, bu durumun Japonya, ABD ve Güney Kore'nin üçlü ortaklığına da kolaylık sağlayacağını belirtti.

"Hükümetimiz, Japon hükümetiyle her an görüşmeye ve diyalog kurmaya hazır." ifadesini kullanan Moon, komşu ülkelerin, kendilerini birbirlerinin yerine koyarak fikirlerini paylaşması durumunda ortak tarihe ilişkin konuları "akıllıca" çözebileceklerini dile getirdi.

Her iki ülkenin de geçmişte birtakım konular nedeniyle karşı karşıya geldiğini ancak bu durumun gelecekteki ilişkilere yönelik çabalara zarar vermemesi gerektiğini vurgulayan Moon, bu bağlamda, Koreler arası ilişkilerin yanı sıra Güney Kore, Japonya ve ABD arasında diyalog şansı oluşturabilecek Tokyo Olimpiyatlarının da planlandığı takvimde düzenlenmesi konusunda iş birliği yapacaklarını ifade etti.

Öte yandan, Moon, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik çabaların devam etmesi ve yarımadada barışın sürmesi gerektiğini söyledi.

- Güney Kore ve Japonya arasında cinsel istismara uğrayan kadınlar meselesi

Büyük çoğunluğu Kore, Filipinler, Tayvan ve diğer Asya ülkelerinden yaklaşık 200 bin kadın, 1910-1945 yıllarında Kore Yarımadası'nı işgal eden Japon askerlerince tecavüze ve cinsel istismara uğramıştı.

Güney Kore ve Japonya, istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi için 2015'te anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Seul ve Tokyo, istismar mağduru Koreli kadınlar konusunun "nihai ve değiştirilemez şekilde" karara bağlanmasını öngörmüştü.

Tokyo ve Seul yönetimleri arasında uzun süre devam eden görüşmelerden sonra Aralık 2015'te varılan anlaşma çerçevesinde, geçmişte köle yapılan kadınların terapisi ve maddi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler organize edilmesi amacıyla Seul'de bir vakıf kurulmuştu.

Güney Kore, hayattaki istismar mağduru kadınlara ve ailelerine destek olmak üzere Japonya tarafından finanse edilen bu vakfın feshedildiğini açıklamıştı.

Anlaşma kapsamında Japonya, hayatta kalan kadınlara tazminat ödenmesi için fon kurmuş, karşılığında Güney Kore'nin artık bu konuda suçlayıcı ifade ve tavırlardan kaçınmasını talep etmişti.

Japonya Bakanlar Kurulu Sekreterliği 2019'un sonunda, Japon askerlerinin İkinci Dünya Savaşı'nda Güney Koreli kadınlara cinsel istismarda bulunduğunu doğrulamıştı.

Güney Kore'de bir mahkeme ocak ayında ilk kez Japonya'nın istismara uğrayan kadınlar için tazminat ödemesine hükmetmiş, Japonya mahkemenin kararına tepki göstererek bu meselenin 2015 ve 1965'te yapılan anlaşmalarla çözüldüğünü savunmuştu.