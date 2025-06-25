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Dünya

Güney Kore'den kritik füze testi

Güney Kore, yerli imkanlarla geliştirilen uzun menzilli havadan karaya güdümlü füzesini başarıyla test etti. Bu adım, ülkenin savunma kapasitesini önemli ölçüde artıracak.

AA25 Haziran 2025 Çarşamba 10:14 - Güncelleme:
Güney Kore'den kritik füze testi
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Güney Kore, geliştirilmekte olan yerli üretim uzun menzilli havadan karaya güdümlü füzenin testini başarıyla gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA) yetkilileri, Hava Kuvvetleri biriminde yapılan teste ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, füzenin güvenliğini ve işlevlerini etkilemeden uçaktan ayrılıp ayrılmadığını doğrulamak üzere yapılan testin başarıyla sonuçlandığını ifade etti.

Füzenin 2018'de başlatılan, hassas saldırılar gerçekleştirmek üzere KF-21 tipi savaş uçaklarına takılacak uzun menzilli füze geliştirme çalışmaları için dönüm noktası olduğunu belirten yetkililer, 2027 itibarıyla KF-21 ile tam entegrasyon denemelerine geçmeden önce füzenin FA-50 hafif saldırı uçaklarının kullanıldığı çeşitli testlere tabi tutulacağını kaydetti.

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