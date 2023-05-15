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Dünya

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye ''nükleer devlet'' tepkisi: Boş hayal

Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer füze fırlatma tehditleriyle uluslararası arenada 'nükleer devlet' olarak tanınma çabalarını 'boş hayal' şeklinde isimlendirdi.

AA15 Mayıs 2023 Pazartesi 14:41 - Güncelleme:
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye ''nükleer devlet'' tepkisi: Boş hayal
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Güney Kore ajansı Yonhap, Dışişleri Bakanlığının açıklamasını yayımladı.

Açıklamaya göre, Kore Yarımadası Barış ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Kim Gunn, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerinin, kendilerinin "nükleer devlet" olarak tanınmalarına yardımcı olmayacağını belirtti.

Kim, Kuzey Kore'nin nükleer devlet olarak tanınma çabalarını kınayarak, bunun "boş hayal" olduğunu söyledi.

Kuzey Kore'nin bölgedeki ülkelerle "kendi zevkine uygun" ilişkiler kurmasını eleştiren Kim, aynı zamanda uluslararası toplumu, nükleer füze programlarını finanse etmek için siber faaliyetlerde bulunan Kuzey Kore'nin yasa dışı şekilde yabancı para kazanmasını engellemeye çağırdı.

Pyongyang yönetimi, 2022 başından bu yana yaklaşık 100 füze denemesi yaptı.

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