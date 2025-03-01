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Dünya

Güney Kore'den Tayland'ın Uygur Türklerini sınır dışı etmesi hakkında açıklama

Güney Kore, Tayland'ın 40 Uygur Türkü'nü Çin'e sınır dışı etmesinden dolayı üzüntü duyduğunu bildirdi.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 13:42 - Güncelleme:
Güney Kore'den Tayland'ın Uygur Türklerini sınır dışı etmesi hakkında açıklama
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Tayland'daki 40 Uygur Türkü'nün Çin'e sınır dışı edilmesinden üzüntü duyulduğu kaydedilerek uluslararası hukuk çerçevesinde geri göndermeme ilkesine uyulması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu konunun, insan hakları gibi uluslararası toplumun evrensel değerleriyle uyumlu şekilde ele alınacağını ümit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Almanya, Tayland'dan 40 Uygur Türkü'nün sınır dışı edilmesini kınamış, Fransa hükümeti derin üzüntü duyduğunu açıklamıştı.

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