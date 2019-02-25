Güney Kore, Guaido'yu 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdı

Sputnik'te yer alan alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı alınan karara gerekçe olarak, Venezuela'da geçen yılın mayıs ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin "geçerlilik ve şeffaflıktan eksik" olmasını gösterdi.

VENEZUELA'DA ABD DESTEKLİ DARBE SÜRECİ

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı muhalif Juan Guaido'nun ülkenin başkenti Caracas'ta düzenlenen Maduro karşıtı gösterilerde kendisini devlet başkanı ilan etmesi ve ilanın hemen ardından Trump’ın yazılı bir açıklama yayımlayarak Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıması tansiyonu artırmıştı.

Brezilya, Artantin gibi çok sayıda Güney Amerika ülkesi tarafından tanınan Guaido'ya Avrupa'dan da destek açıklamaları gelmiş ve 4 Şubat'ta çok sayıda Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortak açıklama yayımlayarak Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdıklarını ilan etmişti.

Türkiye, Rusya, Çin, Meksika, Küba ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya desteklerini duyurmuştu.