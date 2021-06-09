Güney Koreli Belediye Başkanı, aşı dolandırıcılığının kurbanı oluyordu

DHA 09 Haziran 2021 Çarşamba 14:00 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 14:03

Daegu kenti Belediye Başkanı Kwon Young-jin, resmi açıklama yaparak yabancı bir şirketle 30 milyon Pfizer Kovid-19 aşısı için görüşmelere başladıklarını ve Güney Kore Sağlık Bakanlığı'nın satın alma sürecinin devamında tedarikçi yabancı firmanın bilgilerinde güvenlik açığı tespit ettiğini açıkladı. Belediye Başkanı Kwon Young-jin, açıklamasında ihmalin tamamen kendisinde olduğunu ve bu olayla Daegu kentinin imajını zedeleyerek kamuoyunu hayal kırıklığına uğrattığı için özür diledi.

Belediye Başkanı kaleme aldığı özür mektubunda, yabancı bir şirketle belediye sağlık konseyinin tavsiyesine uyarak aşı görüşmelerine başladıklarını ve niyet mektubunun gönderilmesi için Güney Kore Sağlık Bakanlığı'na başvurduklarını ifade etti. Bakanlık tarafından şirketin geçmişi ve bilgileri araştırıldığında güvenlik açığı keşfedildiğini belirten Kwon Young-jin, Pfizer'ın üçüncü parti tedarikçilerle aşı konusunda çalışmadığını belirtti.